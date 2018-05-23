Клинт Иствуд снимет фильм о наркокурьере с собой и Брэдли Купером

Режиссер Клинт Иствуд задействует Брэдли Купера в криминальном фильме "Мул" о 80-летнем наркокурьере-банкроте.

В фильме сыграет и сам Иствуд, который не появлялся на экране после выхода "Крученого мяча" (2012 год), уведомил Variety. Как предполагает издание, не исключено, что это последняя роль мэтра.

Ранее оба трудились вместе над военной драмой "Снайпер".

Сюжет картины основан на статье, опубликованной в New York Times, в которой освещалась необычная судьба 90-летнего Лео Шарпа, ветерана Второй мировой войны, вынужденного в силу обстоятельств стать работником наркокартеля.

Сам Иствуд, изменив некоторые обстоятельства истории, лично сыграет чуть более молодого, 80-летнего, Эрла Стоуна, который хочет избежать трудностей с деньгами и возрастной меланхолии, и потому дающий согласие на работу водителем для наркокартеля.

Столь странного сотрудника быстро вычисляет агент наркоконтроля Колин Бэйтс (Купер). Над сценарием будут трудиться Ник Шенк ("Гран Торино") и Дэйв Холстейн (сериал "На грани"). Продюсерами выступят Дэн Фридкин и сам Иствуд.

Дата выхода проекта пока не определена.