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Клинт Иствуд снимет фильм о наркокурьере с собой и Брэдли Купером

Новость 23.05.2018, 08:48 | Текст: Генри Достоевский

Режиссер Клинт Иствуд задействует Брэдли Купера в криминальном фильме "Мул" о 80-летнем наркокурьере-банкроте.

В фильме сыграет и сам Иствуд, который не появлялся на экране после выхода "Крученого мяча" (2012 год), уведомил Variety. Как предполагает издание, не исключено, что это последняя роль мэтра.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее оба трудились вместе над военной драмой "Снайпер".

Сюжет картины основан на статье, опубликованной в New York Times, в которой освещалась необычная судьба 90-летнего Лео Шарпа, ветерана Второй мировой войны, вынужденного в силу обстоятельств стать работником наркокартеля.

Сам Иствуд, изменив некоторые обстоятельства истории, лично сыграет чуть более молодого, 80-летнего, Эрла Стоуна, который хочет избежать трудностей с деньгами и возрастной меланхолии, и потому дающий согласие на работу водителем для наркокартеля.

Столь странного сотрудника быстро вычисляет агент наркоконтроля Колин Бэйтс (Купер). Над сценарием будут трудиться Ник Шенк ("Гран Торино") и Дэйв Холстейн (сериал "На грани"). Продюсерами выступят Дэн Фридкин и сам Иствуд.

Дата выхода проекта пока не определена.

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