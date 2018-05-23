Посольство РФ: Глава британского МИД продолжает агрессию к России

Власти Великобритании подрывают репутацию своей страны, продолжая агрессивную политику в отношении России, завили в посольстве РФ в Лондоне. Так диппредставительство отреагировало на заявления главы британского МИД Бориса Джонсона, который дал понять, что после Brexit будет взят еще более жесткий курс.

"Мы обратили внимание на прозвучавшие в Аргентине слова Бориса Джонсона о желании "навалиться на близких людей (российского президента Владимира) Путина", - сказал ТАСС представитель посольства. - Воспринимаем их как продолжение ничем не обоснованной агрессивной линии консервативного правительства в отношении России. Особенно показательно, что глава Foreign Office сетует на законодательные ограничения, которые, дескать, мешают Лондону принимать более жесткие меры против нашей страны".

В дипмиссии считают, что "в русофобском угаре" британское правительство ставит под угрозу репутацию Великобритании не только как партнера в международных делах, но и как страны, исповедующей "принципы верховенства права, равенства всех перед законом, незыблемости собственности и свободы экономической конкуренции". Собеседник агентства усомнился в том, что такой путь поможет эффективно реализовать идею "Глобальной Британии" после выхода из ЕС.

Ранее Джонсон заявил в Аргентине о том, что введение Вашингтоном дополнительных санкций против Москвы оказалось действенной мерой. По словам министра, он рассматривает возможность аналогичного шага. При этом дипломат посетовал на то, что Лондон не может ужесточать санкционный режим без согласия Брюсселя. Однако Джонсон отметил, что после Brexit у британцев появится возможность следовать более жестким курсом в отношении Москвы.