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23.05.2018 19:20
Рубрика: Власть

А теперь - залпом

Пуск четырех стратегических ракет прошел штатно
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7573 (110)
Произошло событие, которого ждали давно, и в успех которого уже не верилось. Головной корабль проекта 955 "Борей", названный в честь основателя Москвы Юрия Долгорукого, произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" из района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
Фото: Снимок с видео / Пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС Ракеты стартовали из-под воды каждые семь-восемь секунд. Зрелище было огненно-феерическим. По докладам, все четыре ракеты поразили определенные им цели. Фото: Снимок с видео / Пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС
Ракеты стартовали из-под воды каждые семь-восемь секунд. Зрелище было огненно-феерическим. По докладам, все четыре ракеты поразили определенные им цели. Фото: Снимок с видео / Пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС

Об этом сообщила вчера пресс-служба Северного флота, в составе которого находится подводный ракетный крейсер. Стрельба была выполнена из подводного положения. Залповая стрельба таким количеством ракет на крейсерах данного проекта выполнялась впервые, отмечается в сообщении.

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
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Полностью подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" и корабельного ракетного комплекса "Булава".

Субмариной и экипажем "Юрия Долгорукова" командует капитан 1-го ранга Владимир Ширин.

Морская твердотопливная стратегическая ракета нового поколения очень долго просто не хотела летать. Баллистическая ракета Р-30 3М30 "Булава-30" (SS-NX-30 по классификации НАТО) предназначена для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта 955 и 955А класса "Борей". Она способна нести 6-10 ядерных боеголовок индивидуального наведения, радиус действия - 8000 км.

"Юрий Долгорукий" - центральный пост. Стрельбой руководит капитан I ранга Владимир Ширин. Фото: РИА Новости

Главной особенностью "Булавы" считалось то, что она максимально унифицировалась с наземными ракетами "Тополь" и "Ярс". Новая морская ракета, как заявлено, способна преодолевать любую систему ПРО. Однако триумфального принятия на вооружение замечательного по замыслу ракетного комплекса не произошло. Такого количества неудачных пусков, следующих один за другим, не было даже на заре становления отечественного ракетостроения.

Каждая "Булава" несет до 10 ядерных боеголовок индивидуального наведения, радиус действия - 8000 километров

Из первых двенадцати пусков только четыре оказались зачетными. Если учесть, что первые два являлись лишь выбросом макета ракеты из пусковой шахты с помощью порохового аккумулятора, то получается, что из десяти полноценных запусков удачными оказались два. Такой результат ни в какие ворота, как говорится, не лез.

Был проведен серьезный разбор полетов. Ужесточили контроль на машиностроительном заводе в Воткинске, где собирают ракету. Эти меры дали результат - начиная с октября 2010 года все пуски "Булавы" проходили успешно.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту
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Для окончательного подтверждения готовности ракеты Р-30 3М30 к войсковой эксплуатации необходимо было провести именно пуск залпом. Многие специалисты видели причину неудач в том, что не были кардинально переработаны и адаптированы к морю "мозги" сухопутных ракет. Дело в том, что подводная лодка после первого пуска начинает раскачиваться, и ракеты должны эту качку нивелировать, уходить в назначенном направлении. Если этого не происходит, весь подводный ракетоносец становится бессмысленным сооружением. Ведь в случае войны, когда дорога каждая секунда, ждать полного успокоения лодки, чтобы произвести следующий пуск, смерти подобно.

23 декабря 2011 года с борта "Юрия Долгорукого" впервые состоялся успешный залповый пуск сразу двух ракет "Булава". Но, скорее всего, военных и гражданских специалистов тогда не все устроило. Прошло еще шесть с половиной лет - и вот наконец залп из четырех ракет. И все они поразили заданные цели. Теперь можно сказать, что стратегический ракетный комплекс "Булава" на боевое дежурство заступил.

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