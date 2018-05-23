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23.05.2018 10:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой человек погиб при столкновении ВАЗа с автобусом

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В райцентре Куркино Тульской области автомобиль ВАЗ-2115 протаранил автобус . В результате ДТП водитель легковушки погиб, сообщил "РГ" официальный представитель регионального УМВД Сергей Сергеечев.

После аварии на Кутузовском четверо находятся в тяжелом состоянии

Авария произошла около 6 часов на улице Привокзальная поселка Куркино. 22-летний водитель "Жигулей", вероятно, не справился с управлением и врезался в автобус ПАЗ.

В автобусе в момент аварии помимо водителя находился один пассажир. В общественном транспорте пострадавших нет.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного "Единой службы спасения" в 7:05. Пострадавшего водителя легкового автомобиля пришлось вырезать с помощью аварийно-спасательного инструмента "Медведь". Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек и две единицы техники.

Сотрудники ГИБДД уточняют детали происшествия.

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