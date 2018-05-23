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23.05.2018 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье из сточных вод достали живую корову

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области спасатели достали из сточных вод живую корову. Как сообщили в пресс-службе "Мособлпожспаса", животное провалилось в глубокую выгребную яму и не смогло вылезти.

Фото: Фото из домашнего архива
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Инцидент произошел в деревне Алферово Павлово-Посадского района. Спасатели быстро прибыли на вызов хозяина и сразу поняли, что без автомобиля с манипулятором вытащить корову не получится. Пока спецмашина добиралась на место, сотрудники "Мособлпожспаса" спустились вниз. Им пришлось поддерживать голову животного на поверхности.

После окончания спасательной операции корова некоторое время не делала ни шагу из-за стресса, но потом постепенно пришла в себя.

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