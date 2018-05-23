В Подмосковье из сточных вод достали живую корову

В Московской области спасатели достали из сточных вод живую корову. Как сообщили в пресс-службе "Мособлпожспаса", животное провалилось в глубокую выгребную яму и не смогло вылезти.

Инцидент произошел в деревне Алферово Павлово-Посадского района. Спасатели быстро прибыли на вызов хозяина и сразу поняли, что без автомобиля с манипулятором вытащить корову не получится. Пока спецмашина добиралась на место, сотрудники "Мособлпожспаса" спустились вниз. Им пришлось поддерживать голову животного на поверхности.

После окончания спасательной операции корова некоторое время не делала ни шагу из-за стресса, но потом постепенно пришла в себя.