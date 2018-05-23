Экс-начальника Камчатского спасотряда МЧС обвинили в хищении

Управление следственного комитета РФ по Камчатскому краю собирается передать в суд материалы уголовного дела о хищении денежных средств бывшим начальником регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Как сообщили в пресс-службе СК, сейчас у следствия достаточно доказательств, чтобы подозреваемого признали виновным.

Согласно им, в декабре 2016 года обвиняемый, воспользовавшись служебным положением, начислил себе зарплату, сумма которой значительно превышала назначенную ему вышестоящим руководством. Способствовал махинации бухгалтер поисково-спасательного отряда. Ущерб, нанесенный организации, составил 420 тысяч рублей.

- Преступление было выявлено управлением экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с федеральной службой безопасности, - отмечают представители СК.