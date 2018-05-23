В Якутии со дна реки Лена всплыла труба газопровода

В Якутии на газовом переходе через реку Лену Хатассы - Павловск произошел подъем на поверхность одной из двух ниток магистрального газопровода, сообщила во вторник вечером пресс-служба администрации Якутска.

В компании "Сахатранснефтегаз" отметили, что всплыла резервная нитка газопровода. Ее уже продули от газа, опасности утечки топлива нет. На месте происшествия работают специалисты для установления причин инцидента и принятия мер по его устранению.

Газопровод проложен по дну реки неподалеку от Якутска для снабжения топливом заречных районов. Труба уложена в траншею и снабжена грузами, которые должны удерживать ее на дне в случае, если вода размоет грунт. Однако их веса явно не хватило.

Всплыла труба не на всем протяжении, а на одной из проток. Как раз над газопроводом во время ледохода несколько дней на фарватере стоял мощный затор льда, и по этой протоке уходил избыток воды, которая, скорее всего, напрочь размыла траншею.