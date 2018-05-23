Жители Камчатки ощутили землетрясение в четыре балла

Сегодня днем жители Петропавловска-Камчатского и поселка Усть-Камчатск ощутили заметный подземный толчок. Специалисты оценили силу землетрясения в три-четыре балла. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по краю.

- Магнитуда сейсмособытия составила 5,1. Толчок произошёл на глубине 51 километр, на расстоянии 345 километров северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и в 128 километрах к югу от Усть-Камчатска, - комментируют спасатели.

По данным сейсмостанции "Петропавловск", землетрясение не цунамигенное.

Специалисты МЧС обследовали социально-значимые объекты и жилые здания населенных пунктов. Повреждений и разрушений нет.

Жители края восприняли ситуацию спокойно.