Экс-начальник департамента Росприроднадзора по ПФО осужден за взятку

Нижегородский районный суд приговорил бывшего начальника департамента Росприроднадзора по ПФО Игоря Лолу к шести годам колонии строгого режима. Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре региона.

Судом установлено, что Игорь Лола с июня 2011 года по октябрь 2012-го, действуя в составе организованной группы со своим заместителем и директором филиала одного из федеральных бюджетных учреждений, получал взятки в крупном и особо крупном размере. В общей сложности речь идет о девяти эпизодах.

Как ранее сообщала "РГ", по версии следствия Игорь Лола и его заместитель получили от одного из нижегородских предпринимателей взятку в 879 тысяч рублей за включение последнего в состав общественного совета при департаменте Росприроднадзора. А гендиректор одного из казанских предприятий заплатил более пяти миллионов рублей за положительные заключения государственной экологической экспертизы по двум полигонам утилизации твердых бытовых отходов, а также за принятие мер к аннулированию лицензии, выданной конкурирующей взяткодателю организации.

Свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений бывший чиновник признал только в последнем слове, перед удалением суда в совещательную комнату.

В итоге экс-глава департамента был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, совершенном организованной группой, в том числе с вымогательством. Помимо тюремного заключения, Игорь Лола оштрафован на 300 миллионов рублей и лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор в законную силу не вступил.