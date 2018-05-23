В ДТП под Ульяновском погибли три человека

Сегодня в 19.30 по местному времени на автодороге "Ульяновск-Казань" в Цильнинском районе Ульяновской области произошло ДТП с тремя автомобилями.

Информацию об этом распространило региональное управление МЧС.

- Водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "ВАЗ - 2114", который поворачивал налево, и совершил столкновение с ним. Ударом "ВАЗ-2114" отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем, - рассказали в управлении МВД по региону. - Сейчас на месте ДТП работают госавтоинспекторы. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Прямо на месте аварии погибли три пассажира "ВАЗ-2114", в том числе ребенок 2008 года рождения. Водитель того же авто госпитализирован.