В Пермском крае ураган оставил город без света

Тысячи жителей Березников Пермского края из-за шквального ветра остались без электричества. Помимо этого, в городе отключились светофоры и остановились троллейбусы.

Как пояснили в энергоснабжающей компании "Пермэнерго", в течение минувших суток по территории региона произошли отключения электроэнергии, вызванные грозами и сильным, шквалистым ветром, порывы которого достигали до 37 метров в секунду. Большинство технологических нарушений произошло на энергообъектах смежных сетевых организаций. Так, например, в Березниках причиной отключения электроснабжения стал обрыв провода на абонентской линии электропередач.

На данный момент ведутся ремонтные работы. В некоторых домах энергоснабжение уже восстановлено.