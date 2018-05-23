В Уфе женщина умерла после пластической операции

В Уфе 33-летняя женщина скончалась у себя дома спустя несколько дней после пластической операции в одной из частных клиник. По данному факту следственный комитет РБ возбудил уголовное дело.

- Самочувствие женщины ухудшилось спустя некоторое время после операции. Есть ли связь между проведенным хирургическим вмешательством и смертью установит экспертиза. В рамках уголовного дела будет изъята необходимая документация и допрошено руководство и сотрудники клиники, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ.

Расследование уголовного дела продолжается.