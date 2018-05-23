За что осетинского богатыря-сумоиста в Японии признали святым

Владикавказец Алан Габараев добился поразительных достижений в сумо - национальной японской борьбе. Его популярность в Стране восходящего солнца была такая, что даже незнакомые беременные женщины на улице просили потрогать их живот и тем самым передать будущему ребенку здоровье и силу атлета. А самые состоятельные местные жители считали за честь пригласить осетинского богатыря за свой стол, относясь к нему как к живому святому.

Сейчас Алан Габараев уже завершил необыкновенную профессиональную карьеру в сумо и вернулся в Осетию. Он сумел стать одним из самых успешных рикиси (уважительное название борца) среди неяпонцев за всю историю этого вида спорта. Алан вырвался в первый дивизион страны всего чуть меньше чем за 1,5 года, после того как приехал в Японию. И продержался в числе лучших несколько лет.

Корреспонденты "РГ" встретились с Аланом Габараевым в столице Северной Осетии.

- После того как перестал выступать, похудел на 30 килограммов, - рассказывает Алан. - Мой боевой вес на арене был 160 килограммов. Однако хочу развеять миф, будто сумоисты - толстые и неповоротливые люди. Определенная прослойка жира на теле нужна из-за особенностей этого вида спорта, но в остальном борцы - чрезвычайно тренированные, быстрые и сильные люди. При столкновении двух рикиси в начале схватки (учитывая, что каждый весит 150-200 килограммов) были случаи перелома рук, ног и даже черепа. Это очень суровые состязания.

В Японии Алан выступал под псевдонимом Аран Хакутора. Аран - японская транскрипция имени Алан (у них нет звука "л"), а Хакутора - прозвище, означающее в переводе "Европейский Тигр". Его путь в высший дивизион сумо был неожиданным. Занимаясь вольной борьбой, к 17 годам достиг неплохих результатов. Весил тогда Алан 90 килограммов. Тренер однажды начертил на полу круг, объяснил правила сумо и предложил нескольким ребятам попробовать... И Алан выбросил за пределы круга соперников. А вскоре попал в Москву на российский чемпионат по сумо, где сразу завоевал "серебро". Позже на чемпионате мира в Голландии также оказался вторым. Рассчитывая закрепиться в профессиональном спорте, Алан несколько лет жил в Нидерландах. Однако особых успехов достичь не удалось.

Чтобы заработать на жизнь, Габараев был вынужден работать мясником на бойне, где таскал огромные бычьи туши, не подозревая, что это поможет занять третье место на чемпионате мира в Японии. Состязания проходили в Осаке, после чего одна из здешних школ сумо пригласила Алана выступать за нее.

- Когда я попал в хэю (школу, "комнату") Михогасэки, то первые полтора года были такими тяжелыми, что, наверное, в тюрьме выжить оказалось бы легче, - признается Габараев. - За пределы хэи выходить запрещалось, как и звонить по телефону. Своей комнаты нет - живешь в общем бараке, спишь на циновке. Тренировки начинались в пять часов утра и продолжались до полудня. Потом плотный и калорийный обед, сон - один-два часа и опять тренировки до вечера (правда, во второй половине дня занятия по желанию). Конца и края этому аду не было... Но я очень хотел чего-то добиться. Пока не выйдешь в первый или второй дивизион, находишься почти на положении раба или заключенного. Все так сделано, что главной целью твоей жизни становится победа на состязаниях и выход в высшие дивизионы. Тогда сразу зарплата подскакивает в несколько раз, дают комнату на верхнем этаже и двух помощников в полное распоряжение. Или - по желанию - можно снимать квартиру неподалеку от школы и приходить только на тренировки. А люди на улице начинают тебя узнавать.

В Японии есть традиция приглашать борцов сумо домой в качестве почетного гостя. Это делают и состоятельные семьи, и менее богатые, но обычно финансово обеспеченные люди.

- Первое, что тебе дают, когда переступаешь порог, - пухлый конверт с деньгами, в котором находится несколько тысяч долларов США, - продолжает Алан. - И это не плата за то, что ты пришел, и не взятка, а нечто совершенно иное. В переводе на российский менталитет такой жест можно сравнить с пожертвованием в церкви на какое-то благое дело, то есть деньги дают искренне и общаются с тобой как со святым. Но тратить их ты можешь по своему усмотрению. Таких приглашений в гости может быть очень много - иногда по несколько раз за неделю от разных семей.

По словам Алана, особый статус рикиси (борца сумо) чувствуется везде. Даже выйти в магазин он не имеет права в повседневной одежде - только в традиционном мужском кимоно. Зато везде ему выказывают знаки внимания и уважения. Если суматори гуляет с семьей и своими детьми, прохожие обязательно дарят его малышам конфеты, играют с ними, улыбаются. Но, по признанию Европейского Тигра, такое постоянное внимание со стороны окружающих утомляет.

Алан Габараев вышел в первый дивизион в 2008 году и продержался здесь больше пяти лет, пережив взлеты и падения в поединках. За это время он успел жениться на своей невесте из Осетии и увезти ее в Японию, где у них родились двое сыновей.

Завершение карьеры Алана в качестве борца сумо в Стране восходящего солнца связано скорее с чередой случайных совпадений, чем с личным желанием уйти. Как бы то ни было, вернувшись домой, он организовал Федерацию сумо.

Конкретно

Правила жизни Алана Габараева

1. Надо никогда никого не обманывать, а жить честно.

2. Идти к цели, бороться за ее достижение, несмотря на препятствия и падения. Упал - вставай и снова иди вперед.

3. Важно, чтобы была крепкая семья, жена и дети. Состариться надо не в одиночестве, а со своей любимой женщиной.

Кстати

Больше чем спорт

Сумо в Японии - это не просто спорт. По легенде, даже самый первый император Страны восходящего солнца стал правителем только после победы в схватке сумо. Любой рикиси для японцев не просто человек, а нечто наподобие национального героя или святого. Он символизирует все самое лучшее в характере и традициях народа этой страны. Басе - состязания по сумо, которые проходят каждые 40 дней (шесть раз в год), не прекращались даже во время Второй мировой войны, в которой Япония потерпела поражение. Эти состязания длятся 15 суток и в каждом городе собирают стадионы по 20-40 тысяч поклонников. Популярность басе трудно сравнить с чем-либо.

Школы сумо

В Японии существует около четырех десятков школ сумо, которые называются хэя, что можно перевести как "комната". Каждая из них отличается своим стилем, особенностями тренировки и воспитания борцов, но все очень популярны. Некоторые школы тренируют только рикиси-японцев, другие, наоборот, собирают самых талантливых спортсменов по всей планете. Несмотря на проведение мировых чемпионатов по сумо, самые сильные и успешные борцы выступают именно в Японии.

Справка "РГ"

Алан Габараев - первый в истории профессионального сумо гражданин России (и третий европеец), заслуживший звание сэкивакэ (третий ранг в высшей иерархии рикиси). В школу Михогасэки в Японии был принят в ноябре 2006 года, всего за два месяца до достижения 23 лет - предельного возраста для борца-неяпонца. Через 1,4 года вошел в число сумоистов первого дивизиона. В 2010-м завоевал звание сэкивакэ. За свою спортивную карьеру 23 раза побеждал с помощью кимаритэ (убедительный победный прием, завершающий схватку). По словам экспертов, отличительной особенностью Габараева в состязаниях было использование разных стилей борьбы и непредсказуемость.