Количество пострадавших в ДТП под Псковом увеличилось до 21

Врачи продолжают принимать пострадавших в аварии с экскурсионным автобусом, произошедшей в Струго-Красненском районе Псковской области. По уточненным данным, число раненных достигло 21 человека, большинство из них - дети.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного комитета по здравоохранению и фармации Игоря Потапова, госпитализированы 14 человек, из них 13 школьников и водитель автобуса.

Шестерых детей доставили для обследования в больницу, но потом отпустили на амбулаторное лечение. Также за медицинской помощью обратилась педагог.

Напомним, авария с экскурсионным автобусом произошла утром 22 мая у деревни Цапельки. Автобус, в салоне которого находилось 29 человек, из них 26 школьников, вылетел в кювет.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Сейчас по факту случившегося проверки проводят полиция, прокуратура, Ространснадзор и Следственный комитет.