Под Калининградом рабочего раздавило бетонной плитой

В Калининградской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего, на которого упала бетонная плита. Инцидент произошел в апреле текущего года в городе Балтийске, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, строители готовили участок в районе садово-товарищеского общества к установке линий электропередач. Территорию расчищали с помощью экскаватора.

Водитель спецтехники ковшом поднял бетонную плиту, которую необходимо было вывезти за пределы участка, но не закрепил ее. В результате плита упала на проходившего мимо рабочего. От полученных травм 39-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначено несколько судебных экспертиз. Сотрудникам организации, которых признают виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, грозит до пяти лет лишения свободы.