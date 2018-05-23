Путин рассказал об уроках у своего тренера по дзюдо

После церемонии награждения финалистов Шестого международного юношеского турнира по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина президент России Владимир Путин выступил во дворце спорта "Юбилейный" с краткой речью.

Глава государства подчеркнул, что благодаря усилиям таких людей, как Анатолий Рахлин и его соратники, массовый спорт в РФ успешно развивается.

"Анатолий Семенович учил нас двигаться только к цели, идти только вперед, преодолевать трудности, дружить и уважать соперников", - заметил президент и поприветствовал участников турнира из разных стран.

"Дзюдо в России развивается самым наилучшим образом, - констатировал Владимир Путин. - Я уверен, что многие из тех, кто сегодня участвует в детском турнире, заявят себя на крупных международных соревнованиях в ближайшие годы и будут победителями важных стартов".