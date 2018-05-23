В Новгороде заблудившийся пациент больницы три дня провел на чердаке

Следственный комитет Новгородской области выясняет обстоятельства, при которых в одной из больниц областного центра заблудился человек. Впоследствии родственники больного заявили, что он трое суток пролежал на чердаке.

Как сообщает Следственный комитет по Новгородской области, мужчина был госпитализирован с подозрением на инсульт, а потом исчез из своей палаты.

Родственники стали его искать. Объявления с портретом пропавшего пенсионера вывешивались по всему городу, постились в социальных сетях.

По предварительным данным, через трое суток мужчину нашли на территории больницы. Он лежал на чердаке и не мог встать.

Сейчас сотрудники Следственного комитета по Новгородской области выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.