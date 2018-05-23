В Псковской области возбудили дело по факту аварии с автобусом

Псковские следователи возбудили уголовное дело по факту аварии, в которую попал экскурсионный автобус, перевозивший группу школьников. Травмы в ДТП получил 21 человек, большинство из них - дети.

Как сообщает Следственный комитет по Псковской области, расследование ведется в рамках статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

На данный момент следователи уже опросили 26 школьников, которые ехали в автобусе, дали показания два педагога и водитель. Всех пострадавших пассажиров по этому уголовному делу признают потерпевшими.

Напомним, утром 22 мая в Струго-Красненском районе Псковской области вылетел в кювет автобус. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.

Дети ехали на однодневную экскурсию в Петербург. Некоторые из них были не пристегнуты ремнями безопасности. Почему так произошло, сейчас выясняют сотрудники прокуратуры. Также организацией поездки интересуются в Ространснадзоре.