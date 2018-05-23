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23.05.2018 08:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове таможенники задержали шкуры экзотических крокодилов

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ЮТУ Фото: Пресс-служба ЮТУ
Фото: Пресс-служба ЮТУ

В Ростове-на-Дону сотрудники таможенного поста в аэропорту Платов обнаружили у двух пассажиров выделанные шкуры крокодилов длиной около одного метра.

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"Мужчины шли по "зеленому" коридору, декларацию на провозимые экзотические сувениры не подавали. Как пояснил каждый из них, шкура пресмыкающегося должна была стать необычным подарком для близких", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного таможенного управления.

Однако, согласно международной конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, жители Ростова должны были получить разрешение на ввоз сувениров от Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

В отношении туристов возбуждены дела об административных правонарушениях, а шкуры крокодилов направлены на экспертизу.

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