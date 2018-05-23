В Ростове таможенники задержали шкуры экзотических крокодилов

В Ростове-на-Дону сотрудники таможенного поста в аэропорту Платов обнаружили у двух пассажиров выделанные шкуры крокодилов длиной около одного метра.

"Мужчины шли по "зеленому" коридору, декларацию на провозимые экзотические сувениры не подавали. Как пояснил каждый из них, шкура пресмыкающегося должна была стать необычным подарком для близких", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного таможенного управления.

Однако, согласно международной конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, жители Ростова должны были получить разрешение на ввоз сувениров от Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

В отношении туристов возбуждены дела об административных правонарушениях, а шкуры крокодилов направлены на экспертизу.