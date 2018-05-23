На Урале осудили хозяина напавших на ребенка собак

В Челябинской области оглашен приговор хозяину двух собак бойцовских пород, причинивших тяжелые травмы девятилетнему мальчику. Суд признал его виновным в причинении вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статья 118 УК РФ), сообщили в среду в следственном управлении СК по региону.

- Инцидент произошел 5 октября прошлого года возле дома по улице Некрасова в Копейске, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - При нападении принадлежащих осужденному собак бойцовских пород питбультерьер и стаффордширский терьер травмы лица получил девятилетний мальчик, госпитализированный с места происшествия в реанимационное отделение больницы.

36-летнему хозяину собак грозило наказание от крупного штрафа до полугодового ареста. Однако суд приговорил его к 300 часам обязательных работ, а также взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.