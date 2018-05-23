Сборная Уругвая, соперница россиян по отборочной группе, приступила к подготовительным тренировкам перед финальной частью чемпионата мира по футболу. Главный тренер "селесты" (la celesta) Оскар Табарес отметил в ходе пресс-конференции, что итоговый состав пока что окончательно не определен, но это должно произойти в обозначенные FIFA сроки. В первый день на тренировочное поле вышли только 15 игроков, остальные подъедут позже.

В Уругвае с населением в 3,5 миллиона человек все события вокруг сборной принимаются крайне близко к сердцу. Перед каждым чемпионатом мира последних лет в стране разгорается футбольная болезнь, емко называемая местными - "невроз мундиаля". Это вполне объяснимо, ведь Уругвай формально дважды привозил кубок мира домой, но в последний раз это произошло 68 лет назад, в 1950 году на чемпионате в Бразилии. В стране сменилось несколько поколений, и самые молодые из них страстно желают испытать те ощущения от победы, о которых им известно только по рассказам их предков.

"Маэстро", как обращаются к Табаресу местные журналисты, отметил, что подбор игроков в сборную не отличался от прошлых чемпионатов, и выбор был достаточно ограничен. "Мы бы с удовольствием сразу заявили 23 футболиста (на сборы призвали 26), если бы располагали такими же возможностями как страны, где миллионы игроков. Но в целом у нас все определено. Есть ряд конкретных вопросов по ряду позиций, которые будут решены на сборах", - подчеркнул Табарес.

Немногим ранее стали известны и детали прибытия сборной в Россию, а именно в Нижегородскую область в город Бор, спортцентр "Борский". Футбольная ассоциация Уругвая, AUF, пришла к выводу, что это место предоставляет наиболее удобную логистику с точки зрения перемещения сборной между городами чемпионата. После долгих поисков оптимального маршрута следования уругвайцы приняли решение заказать чартер стоимостью 1,3 миллиона долларов. Прямой перелет из Монтевидео в Нижний Новгород займет 16 часов. Интересно, что эти расходы будут сделаны не за счет ассоциации, а из денег FIFA - 800 тысяч предоставлено на 50 билетов, а недостающие 500 тысяч AUF решила израсходовать из 1,5 миллиона долларов, выделенных международной федерацией на подготовку команды.

Также был обнародован и порядок распределения премий футболистам и футбольным функционерам за участие и демонстрируемый на чемпионате мира прогресс. В этом вопросе AUF придерживается давних традиций - ассоциация не выплачивает никаких премий игрокам. Все денежные поощрения футболистам формируются из предусмотренных для этого средств FIFA. Из общей суммы заработанной сборной 50% выделяются игрокам. Остальные 50% делятся между тренерским составом, функционерами AUF и местными футбольными клубами (20 равных долей распределяются на 16 команд первого дивизиона и 4 - второго).

В уругвайских СМИ отмечают, что побывавшие в Бору представители ассоциации остались довольны условиями проживания членов сборной, но все-таки попросили внести ряд дополнений. Наряду с такими просьбами, как добавить конкретный вид тренажера, или, например, бильярд в комнату отдыха, особенно выделяется другая - предоставить место на открытом воздухе для готовки обязательного в жизни каждого уругвайца асадо (жареное на гриле мясо и другие продукты). На этом лично настоял шеф-повар сборной Альдо Каутеруччо, отвечающий за питание "селесты" уже 14 лет.

Журналисты с юмором поговаривают, что Альдо это чуть ли не второй человек в команде после главного тренера, хоть и опережает его по стажу - Табарес бессменно руководит сборной Уругвая с 2006 года. Шеф-повар как-то признался, что за все эти годы не встретил ни одного футболиста, который не любил бы мясо, асадо. Можно быть уверенными, что на борту чартерного рейса прибудет солидная партия отборной уругвайской говядины, неотъемлемой части уругвайской кухни. В понимании Алдо национальная еда также определяет характер сборной, игрокам которой, находясь в другой стране, важно почувствовать себя хотя бы частично, но дома. А одной из любимых фраз уругвайского шеф-повара можно достаточно емко описать отношение всех уругвайцев к футболу: "Когда в Уругвае рождается ребенок, он кричит ГОООЛ!".