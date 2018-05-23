Шесть граждан США пострадали при посадке самолета в Гондурасе

В результате происшествия с небольшим самолетом в аэропорту столицы Гондураса пострадали шестеро американцев. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Самолет Gulfstream G200 летел из американского Остина. Воздушное судно приземлилось в середине взлетно-посадочной полосы аэропорта Тонконтин, выехало за ее пределы, получило серьезные повреждения и почти разрушилось.

Сейчас аэропорт в Тегусигальпе закрыт. Вылеты приостановлены, а прибывающие рейсы направлены в воздушную гавань города Сан-Педро-Сула.

Специалисты уже обнаружили "черный ящик" самолета. Предположительно, авария произошла по вине пилота, который впервые совершал посадку в Тонконтине. Пострадавшие госпитализированы.