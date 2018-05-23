Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом обсудят осенью

Работа над соглашением по созданию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом начнутся осенью, сообщил сегодня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем в ближайшее время выйти на подписание этого соглашения. Первый раунд переговоров по проекту соглашения планируем провести осенью нынешнего года", - подчеркнул министр.

Он отметил, что, в частности, российско-египетские экономические, промышленные и инвестиционные связи имеют большой потенциал, и сейчас складываются благоприятные условия для его полноформатного раскрытия.

"Мы с вами уже отмечаем высокие темпы роста товарооборота между Россией и Египтом, который увеличился в прошлом году на 62 процента, а в первом квартале текущего года на 75 процентов", - добавил Мантуров.