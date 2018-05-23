Стали известны подробности первого применения истребителей F-35 в бою

Израильский бригадный генерал в отставке Шломо Бром в интервью Business Insider рассказал подробности первого боевого применения истребителей пятого поколения F-35. По словам собеседника издания, это произошло 10 мая в небе над Сирией.

Как передает РИА Новости, в тот день Израиль обвинил иранские силы в запуске 20 ракет на Голанских высотах. Тель-Авив решил нанести удары по военным объектам и складам боеприпасов в Сирии. В такой же атаке в феврале использовались истребители F-15 и F-16, один из которых был сбит.

Ранее Дамаск заявил, что противовоздушная обороны Сирии уничтожила "десятки ракет", большинство которых не достигло цели. Остальные поразили "некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов". Жертвами удара стали три человека.

В общей сложности Израиль заказал у США 50 истребителей F-35, девять из которых уже поставлены. Еврейское государство является единственным обладателем этих машин на Ближнем Востоке.