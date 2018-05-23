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Умер легендарный актер вестернов Клинт Уокер

Новость 23.05.2018, 17:35 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский певец и актер Клинт Уокер, славный ролями фактурных ковбоев в классических вестернах, скончался 21 мая в возрасте 90 лет в Северной Калифорнии. Об этом сообщил Variety.

Уокер родился 30 мая 1927 года в Иллинойсе и начал сниматься в середине пятидесятых, за карьеру сыграв чуть более сорока ролей в сериалах и кинофильмах.

Самые прославленные образы - в шедшем в 1955-1962 годах "Шайенне", где у Уокера была главная роль (плюс в сериале звучат его композиции), и роль Самсона в "Грязной дюжине" Олдрича 1967-го.

Среди других работ: "Ночь гризли" и "Бульдозер-убийца", "Белый бизон", "Ястреб байкера", сериалы "Лодка любви", "Столетие", "Тропическая жара", "Мэверик" и "Сансет-Стрип, 77", военная драма Фрэнка Синатры "Только отважные" (1965).

Последний фильм Уокера - озвучка "Солдатиков" Джон Данте 1998 года.

Актер был женат три раза, пережив и свою третью жену, и дочь от первого брака.

Сестра-близнец Уокера умерла в 2000 году.

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