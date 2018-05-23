Ушаков рассказал о подготовке встреч президента и гостей ЧМ-2018

На чемпионат мира по футболу в РФ ожидается целый ряд важных персон. Кремль ждет прибытия целого ряда иностранных лидеров и готовит встречи президента РФ Владимира Путина с ними.

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он напомнил, что ключевое спортивное событие стартует в РФ 14 июня. Списки почетных гостей как раз согласовываются. При этом некоторые контакты российского лидера уже запланированы.

Ранее приглашение российского лидера посетить мундиаль подтвердили президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент Бразилии Мишел Темер. На минувшей неделе Владимир Путин пригласил на чемпионат лидеров стран Евразийского экономического союза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял о том, что в России относятся к чемпионату как к большому празднику футбола, и все гости будут приветствоваться.