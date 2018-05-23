В Чили 14 священников заподозрили в сексуальных домогательствах

В чилийском городе Ранкагуа 14 священников отстранены от своих должностей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, их подозревают в причастности к преступлениям на сексуальной почве.

По данным портал 24Horas, ограниченные в служении священники "совершили действия, которые могут являться преступлениями как в гражданской, так и в канонической области". Ранее одна из прихожанок рассказала о домогательствах до молодых людей и даже детей.

Ранее все 34 чилийских епископа, которые участвовали в середине мая в четырех встречах с папой Римским Франциском в Ватикане, подали ему прошения об отставке. Решение было принято на фоне громкого скандала вокруг священнослужителей Чили, обвиненных в педофилии.