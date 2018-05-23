В Египте появится российская промышленная зона

Соглашения о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны в Египте подписали сегодня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Египта Тарик Кабиль.

Под создание промышленной зоны Египет уже выделил 525 гектаров в районе города Порт-Саид Восточный. Земля предоставляется на условиях льготной аренды на 50 лет. "Данный проект открывает хорошие перспективы для развития многофункционального "хаба" по продвижению совместно произведенной высокотехнологичной продукции на новые рынки Ближнего Востока, Африки, Европы и Латинской Америки", - подчеркнул на церемонии подписания соглашения Денис Мантуров.

В промышленной зоне планируется размещение компаний-резидентов, "заточенных" на производство широкой номенклатуры общепромышленного оборудования, изделий и комплектующих. Планируемые российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры промзоны составят около 190 млн долларов. Предполагаемый объем частных инвестиций за период реализации этого проекта оценивается в 7 млрд долларов.

По прогнозам Минпромторга РФ, реализация проекта займет около 13 лет, но уже к 2026 году компании-резиденты смогут производить продукцию на 3,6 млрд долларов ежегодно. Российские компании получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку.

Первые компании могут выйти на площадку одновременно с началом строительства промышленной зоны, которое намечено на 2019 год.