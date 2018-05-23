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23.05.2018 14:28
Рубрика: В мире

В США родители через суд заставили сына съехать

Текст: Александр Гацак

Родители 30-летнего Майкл Ротондо из американских Сиракуз, штат Нью-Йорк, подали на сына в суд из-за его отказа съехать от них.  Суд постановил, что Майкл должен оставить жилище. Об этом сообщает ABC7.

Решение суда Майкл Ротондо назвал возмутительным и объявил о намерении подать апелляцию.

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По словам родителей, они несколько раз просили Майкла съехать и даже дали ему деньги на поиск нового жилья. 30-летнее чадо, однако, посчитало, что предложенных денег было недостаточно, а срок, разумный, по его мнению, для подготовки к переезду, должен составлять не менее шести месяцев.

Известно, что Ротондо потерял свою работу 8 лет назад и с тех пор обитал у родителей. Сейчас он якобы ведет некий интернет бизнес, но, по решению суда, его вклад в жизнь семьи признан слишком малым.

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