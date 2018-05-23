В США стартовала ракета Falcon 9 с семью спутниками

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пятью новейшими телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT и двумя спутниками GRACE. Старт прошел во вторник с пусковой площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, передает ТАСС.

Первая ступень носителя уже использовалась январе во время запуска спутника Zuma. На этот раз SpaceX решила не сберегать эту ступень ракеты.

Спутники Iridium NEXT принадлежат международному оператору мобильной связи Iridium Communications. Эта компания, базирующаяся в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской фирмой Thales Alenia Space поставила задачу собрать и испытать свыше 80 спутников Iridium NEXT. Запуск как минимум 75 поручен SpaceX. Всего компанией во главе с Илоном Маском было запущено уже 50 данных аппаратов.

Спутники GRACE предназначены для изучения климатических изменений, замера уровня воды на Земле, а также для создания карты гравитационного поля планеты. Эти аппараты будут использовать специалисты NASA и Германского исследовательского центра геофизических наук.