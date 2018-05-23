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23 мая 2018 г.

Постановление правительства Забайкальского края от 21 мая 2018 года № 190 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае за I квартал 2018 года"

Дата подписания 21 мая 2018 г.
Опубликован 23 мая 2018 г.

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, статьей 1 Закона Забайкальского края от 18 февраля 2009 года № 134-ЗЗК "О порядке установления величины прожиточного минимума в Забайкальском крае", в целях реализации Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Забайкальского края постановляет:

установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском края за I квартал 2018 года, за исключением случая установления величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии:

на душу населения - 10 940 рублей 72 копейки;

для трудоспособного населения - 11 396 рублей 40 копеек;

для пенсионеров - 8 659 рублей 93 копейки;

для детей - 11 452 рубля 42 копейки.

Губернатор Забайкальского края Н.Н.Жданова

 

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