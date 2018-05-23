Жителей Флориды по ошибке предупредили о нападении зомби

Власти американского городка Лейк Уорт (штат Флорида) по ошибке разослали горожанам оповещение о нападении зомби, передает РИА Новости сообщение местного издания Palm Beach Post.

Причиной ошибки стало неплановое отключение электроэнергии. Пугающее предупреждение властей в итоге получили почти 8 тысяч абонентов.

"Я хочу подчеркнуть, что в Лейк Уорте нет никакой активности зомби, приносим извинения за сообщение", - попытался извиниться за произошедшее сотрудник по общественной информации Бен Керр, но кем и для чего было составлено такое необычное оповещение, не объясняется.