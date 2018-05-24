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Актер из "Брата 2" и "Мента в законе" задержан в Москве за грабеж

Новость 24.05.2018, 16:34 | Текст: Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российский актер и спортсмен Илья Уткин, снявшийся в ряде телесериалов криминальной направленности, был задержан в Москве по подозрению в грабеже.

Об этом сообщает сегодня Лента.ру со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Уткина за рулем автомобиля остановили сотрудники ДПС, "в ходе проверки выяснилось, что водитель находится в розыске по подозрению в грабеже", - уточняются детали.

Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ
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По словам источника, все началось с конфликта на бытовой почве: актер поссорился с подругой, находясь в гостях и, уходя из квартиры, забрал ее мобильный телефон. После чего женщина обратилась с заявлением в полицию.

Илья Уткин родился в 1974 году в Москве. Активно занимался спортом. В 1991-1993 - боксом ("Мастер спорта"), 1994-м выиграл чемпионат России по армреслингу, через год выиграл чемпионат России по боям без правил и аттестовался на черный пояс по контактному карате.

В середине девяностых работал телохранителем, в 1995-2008 годах занимался постановкой трюков и боевых сцен на "Мосфильме", давал частные уроки боевых искусств.

На экранах дебютировал в 1999-м - в франко-российской драме "Небо в алмазах".

Следом была эпизодическая роль в "Брате 2" Балабанова, роль в комедии "Даже не думай" ("бык с волыной"), комедии "Время - деньги" ("амбал"), фильмах "Наша Russia. Яйца судьбы", "Страна ОЗ", сериалах "Универ", "Мент в законе", "Пятая стража", "Бессонница" ("санитар в морге").

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Фото: vk.com/soyuzmultfilm
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