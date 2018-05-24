Анна Кузнецова прокомментировала инцидент в московской школе

В средней школе №1571 на северо-западе Москвы несовершеннолетнего школьника ранил ножом его ровесник. Школа оцеплена. Дети выходят из здания, что-то обсуждают.

- Пострадавший получил глубокий порез, но рана непроникающая, - сообщил "РГ" источник в ГУ МВД Москвы. - Ребенку оказана медицинская помощь. С подозреваемым работает полиция.

На место происшествия срочно выехала Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Первый вопрос, который возникает, - говорит в интервью "РГ" детский омбудсмен Анна Кузнецова, - как такое могло произойти в заслуженной столичной школе? Я видела подобное в Курганской области, в Перми. И каждый раз задаю себе вопрос: разные причины у этих трагических происшествий, или что-то их объединяет? По-моему, где бы это не происходило, очевидно, проблема намного серьезнее отдельных случаев. Уже мало просто говорить про воспитание детей, нужно всерьез этим заняться. Начать надо с того, что надо учить детей решать конфликты. Многие из школьников не знают, как реагировать, как себя вести в конфликтной ситуации. Еще поэтому происходят трагедии. Мы разработали комплекс мер действия в конфликтных ситуациях и передаем в правительство.

Детский омбудсмен сообщила, что обстоятельства дела проясняются. Пока ясно только то, что конфликт произошел спонтанно.

Сейчас о ЧП напоминают только напряженные лица сотрудников полиции и учителей.