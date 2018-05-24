Глава МИД ФРГ: Европе и США не удалось достичь компромисса по Ирану

Переговоры Европы и Соединенных Штатов по Ирану пока не увенчались успехом. "Мы далеки от достижения компромисса", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. Глава МИД ФРГ предложил организовать встречу с участием Германии, США, Великобритании и Франции по поводу иранского ядерного соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД). Эта сделка с Ираном была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана.

А в минувший понедельник Помпео заявил о готовности заключить новое соглашение. Но сперва Тегеран должен выполнить 12 условий, которые подразумевают масштабную корректировку внешней политики исламской республики.