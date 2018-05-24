Как "Родину" приняли на родине Гагарина

Стык Московский и Смоленской областей. Родина Гагарина. И колхоза имени Пушкина. Год назад "Родина" писала про памятник поэту на территории центральной усадьбы бывшего колхоза, который нуждается в реставрации. Вроде бы "наше все", а дела до него никому нет...

От известного и крепкого колхоза, что был рядом с городом Гагарин, и где председателем почти до самой смерти был Герой Социалистического труда Сергей Кожевников, осталось одно название. Пришел в негодность асфальт, положенный на сельских улицах при прежнем председателе. Обрушились крыши на еще крепких с виду, но давно пустующих коровниках. Ржавой громадиной мозолит глаза сгоревшая зерносушилка…

Хлипкий мост, соединявший два берега Гжати почти в самом центре деревни, смыло половодьем. Уже вторую весну на луга и пашни за рекой нет прямого и привычного доступа, а только "вкруголя". И последние фермеры, что еще не сдали плуги на металлолом, а трактора на запчасти, кое-как форсируют реку вброд.

Мост для них куда важнее, чем памятник. Но денег не находят ни на то, ни на другое. "Вот если б Кожевников! - восклицают здесь без всякой надежды. - Он бы нашел…".

Так денег нет, или нет хозяина?

...Гжать, кстати, та самая - "где он мальчонкой бегал босиком". Так Твардовский писал про Гагарина. В этом году полвека как его не стало. Но город, который с тех пор зовется Гагарин, живет. Хочется верить, не выживает.

И повод побывать здесь, представить на родине первого космонавта "Родину" был праздничным. Местная газета "Гжатский вестник" отмечала 100-летие и пригласила к себе. Понятно, "Гжатским вестником" она стала в 1991-м, а до этого названия менялись: "Красное знамя", "Большевистский организатор", "За коллективизацию", "Красный плуг", "Известия".

В честь издания один из переулков в городе назвали Газетным. Глава городского Совета Геннадий Деев даже пришел с табличкой: "Газетный переулок".

А майский выпуск "Родины" оказался особенно актуальным для местных жителей. В нем большая публикация о судьбе лыжного батальона, героически погибшего в феврале 1943-го при освобождении Гжатска и Гжатского района у деревни Лескино.

С членами поисковой группы "Рейд", ставшими героями этой публикации, мы встретились накануне в краеведческом музее. Там большая экспозиция о событиях Великой Отечественной, о которой "Родина" пишет всегда. Потому что тема эта людям все так же близка. В Гагарине, Москве, по всей стране...

А памятник Пушкину в деревне около Гагарина "Родина" не бросит. Мост восстановить вряд ли получится, а памятник рукотворный - наверняка.