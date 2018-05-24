В Москве прокомментировали появление видеозаписи обращения дочери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, распространенное агентством Рейтер. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нет никакой уверенности в том, что заявление девушки было сделано не под давлением. В посольстве РФ в Лондоне также настаивают, что обнародованный ролик не освобождает британскую сторону от обязательств по консульским конвенциям.

"До сих пор не соблюдена британской стороной Венская конвенция (о консульских сношениях. - Прим. "РГ"), до сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление... делала ли она эти заявления по доброй воле", - отметил Дмитрий Песков.

По словам главы пресс-службы Кремля, "переданный через кого-то некий набор информации, насколько он может быть достоверным и насколько он может вызывать доверие, - это очень большой вопрос, учитывая, что это происходит на фоне гигантской, не имеющей аналогов в мире провокации британской стороны".

На видеообращение Юлии Скрипаль отреагировали и в посольстве РФ в Лондоне. Напомним, что в произнесенной на камеру речи она благодарит российскую дипмиссию за предложение о помощи, однако сообщает, что "пока не может и не хочет" им воспользоваться. Рейтер отмечает, что Юлия, появившаяся на публике где-то на природе, в неустановленном месте, ограничилась зачитыванием заученного текста и не стала отвечать ни на какие вопросы журналистов. "Были очень рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", - обратили внимание в посольстве РФ.

"При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное", - заключают российские дипломаты.

Ранее посол РФ в Британии Александр Яковенко отметил, что "дипломат должен быть свидетелем того, что человек в порядке, что у него хорошее здоровье, что он не подвергается давлению, и на этом история будет закрыта". Он также уточнил, что Сергей Скрипаль больше не обвиняется на родине в предательстве, поскольку уже отбыл тюремное наказание и затем был освобожден.

Компетентно

Аслан Абашидзе, заведующий кафедрой международного права Российского университета дружбы народов:

Существуют международные правовые обязательства государств. В 1966 году был принят международный пакт о гражданских и политических правах, там четко прописаны все права человека. Или Венская конвенция о дипломатических сношениях, согласно которой государства, подписавшие этот документ, не должны препятствовать работе консульских отделов посольств иных стран. И когда что-то случается с гражданином другой страны, для помощи ему задействуется весь консульский механизм.

В случае со Скрипалями этого не произошло. А ведь согласно российской Конституции, государство обязано защищать своих граждан, а российский гражданин имеет право на консульскую помощь, это его законное право. Британская сторона препятствует этому. И если она опасается, что Скрипалям что-то угрожает, ведь человеческая жизнь - высшая ценность, есть способы обеспечить их защиту, не скрывая ото всех.

Существует такое средство, как международное посредничество. Почему британцы не предложили воспользоваться такой возможностью, действовать через какую-нибудь международную организацию? Со стороны Лондона таких инициатив не было. И в итоге за отсутствие консульской помощи Скрипалям должна оправдываться вовсе не Россия, это обязательство британской стороны.

Подготовил Юрий Когалов

Справка "РГ"



Наиболее известным случаем получения показаний под давлением является дело Виктора Бута, сфабрикованное американскими спецслужбами. Он получил 25 лет тюремного заключения по обвинению в продаже оружия колумбийским повстанцам. Из документов, полученных защитой россиянина, следует, что американскими агентами могли быть все свидетели и фигуранты дела. В том числе те, кого ФБР и ЦРУ назвали "подельниками" гражданина РФ. Судьи признали, что во время задержания и последующих допросов на Бута оказывалось психологическое давление. Однако американская Фемида проштамповала обвинительный приговор.

Следует упомянуть и громкое дело россиянки Натальи Лещенко-Уилсон, осужденной в США в 2010 году на два пожизненных срока за двойное убийство на почве личной неприязни. Защита неоднократно пыталась обжаловать приговор, указывая на то, что следствие допустило принципиальные ошибки, и на то, что признательные показания Лещенко дала под психологическим давлением.

Подготовил Александр Саможнев