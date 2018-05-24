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Книга Джорджа Мартина "Ледяной дракон" получит экранизацию

Новость 24.05.2018, 15:37 | Текст: Олег Усков

Произведения автора "Песни Льда и Пламени", литературного базиса телесаги "Игра престолов", продолжают штурмовать экраны: вослед за сайфай-хоррором "Летящие сквозь ночь", заявлена новая экранизация книги Джорджа Мартина.

Как сообщает Variety, из детского фэнтези писателя "Ледяной дракон" (Ice Dragon) сделают полнометражный мультфильм.

Фото: youtube.com/ Мультики студии Союзмультфильм
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Проектом занимается анимационное подразделение Warner Bros.

"Ледяной дракон" впервые был опубликован в 1980-м и не имеет прямого пересечения с миром "Льда и Пламени". Хотя, как подчеркивает Мартин, и послужил для него истоком.

В центре довольно простецкой истории - девочка Адара, лишившаяся матери и водящая в качестве утешения дружбу с крайне могущественным и якобы мифическим ледяным драконом, своим дыханием превращающим всё и вся в студеные пустоши. Он-то и станет единственной подмогой жителям города Адары, когда на них нападут полчища еще более злобных ящеров - огнедышащих.

Исполнительный продюсер фильма - Винс Джерардис, работающий над "Игрой престолов", а до этого сделавший "Богов речного мира" и "Телепорт".

По срокам данных еще нет.

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