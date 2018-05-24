Книга Джорджа Мартина "Ледяной дракон" получит экранизацию

Произведения автора "Песни Льда и Пламени", литературного базиса телесаги "Игра престолов", продолжают штурмовать экраны: вослед за сайфай-хоррором "Летящие сквозь ночь", заявлена новая экранизация книги Джорджа Мартина.

Как сообщает Variety, из детского фэнтези писателя "Ледяной дракон" (Ice Dragon) сделают полнометражный мультфильм.

Проектом занимается анимационное подразделение Warner Bros.

"Ледяной дракон" впервые был опубликован в 1980-м и не имеет прямого пересечения с миром "Льда и Пламени". Хотя, как подчеркивает Мартин, и послужил для него истоком.

В центре довольно простецкой истории - девочка Адара, лишившаяся матери и водящая в качестве утешения дружбу с крайне могущественным и якобы мифическим ледяным драконом, своим дыханием превращающим всё и вся в студеные пустоши. Он-то и станет единственной подмогой жителям города Адары, когда на них нападут полчища еще более злобных ящеров - огнедышащих.

Исполнительный продюсер фильма - Винс Джерардис, работающий над "Игрой престолов", а до этого сделавший "Богов речного мира" и "Телепорт".

По срокам данных еще нет.