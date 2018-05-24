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24.05.2018,  
17:41
Текст: Николай Грищенко

На что способен первый российский ударный беспилотник "Корсар"

Первый российский ударный беспилотный аппарат "Корсар" сможет составить серьезную конкуренцию американским, китайским и израильским дронам на мировых рынках . Об этом сообщает издание Military Watch.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Издание отмечает, что впервые продемонстрированный на параде в День Победы "Корсар" создан из композитных материалов. Это боевой БПЛА весом 200 килограммов и с размахом крыльев в шесть с половиной метров. Беспилотник может действовать в качестве ударного, используя управляемые и неуправляемые авиационные ракеты, а также проводить разведку или использоваться для радиоэлектронной борьбы.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Хотя радиус полета у "Корсара" по сравнению с конкурентами из США и Китая относительно небольшой (около 200 километров), он может быть очень эффективен, так как позволит наносить относительно недорогие авиаудары.

Особую озабоченность у иностранных аналитиков вызывает другой вариант "Корсара" - беспилотный вертолет.

"Беспилотный вертолет, вероятно, будет уступать по скорости варианту с неподвижным крылом, но сможет действовать в отрыве от аэродромов, в том числе его можно будет запускать с палуб военных кораблей.

Эксперты полагают, что "Корсар" станет единой системой вооружения, которая будет применяться там, где российские военные не захотят рисковать более продвинутыми и дорогостоящими боевыми пилотируемыми самолетами и вертолетами.

По данным корпорации Ростех, у новейшего беспилотника "Корсар" поршневой двигатель. Аппарат в состоянии развивать скорость до 150 километров в час. Вертолет "Корсар" выполнен по соосной схеме, обеспечивающей дрону высокую маневренность. Беспилотник может нести противотанковые управляемые ракеты "Атака" и универсальные реактивные гранаты.

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