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Названа дата выхода нового эпизода мультсериала "Простоквашино"

Новость 24.05.2018, 15:55 | Текст: Олег Усков

Третья серия "Возвращения в Простоквашино", "перезапуска" легендарной анимационной серии, выйдет 5 июня.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиану Слащеву.

Уточнившую, что далее новые эпизоды сериала будут выходить ежемесячно - и так до 2020 года.

Фото: youtube.com/ Мультики студии Союзмультфильм
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Всего запланировано тридцать эпизодов.

"Я знаю дату третьей серии - 5 июня, и дальше "Простоквашино" будет выходить по серии в месяц", - рассказала Слащева на ПМЭФ-2018 в Санкт-Петербурге.

Отметим: уже вышедшие два эпизода "ребута" были встречены неоднозначно, вызвав как гнев и критику зрителей, так и категорическое неприятие ряда деятелей культуры - от Юрия Эдуардовича Лозы до автора книги-первоисточника, писателя Эдуарда Успенского - вплоть до посулов судилищ.

Что, впрочем, ничуть не мешает мультфильму собирать рекордными темпами многомиллионные просмотры.

Ранее мы писали, как вторую серию "Возвращения в Простоквашино" заподозрили в отсутствии толерантности и дискриминации женщин и толстых котов.

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Фото: Charles Sykes/Invision/AP; Brad Barket/Invision/AP
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