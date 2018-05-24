Названа дата выхода нового эпизода мультсериала "Простоквашино"

Третья серия "Возвращения в Простоквашино", "перезапуска" легендарной анимационной серии, выйдет 5 июня.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиану Слащеву.
Уточнившую, что далее новые эпизоды сериала будут выходить ежемесячно - и так до 2020 года.
Всего запланировано тридцать эпизодов.
"Я знаю дату третьей серии - 5 июня, и дальше "Простоквашино" будет выходить по серии в месяц", - рассказала Слащева на ПМЭФ-2018 в Санкт-Петербурге.
Отметим: уже вышедшие два эпизода "ребута" были встречены неоднозначно, вызвав как гнев и критику зрителей, так и категорическое неприятие ряда деятелей культуры - от Юрия Эдуардовича Лозы до автора книги-первоисточника, писателя Эдуарда Успенского - вплоть до посулов судилищ.
Что, впрочем, ничуть не мешает мультфильму собирать рекордными темпами многомиллионные просмотры.
Ранее мы писали, как вторую серию "Возвращения в Простоквашино" заподозрили в отсутствии толерантности и дискриминации женщин и толстых котов.