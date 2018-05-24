Новости

Росстандарт создаст единую среду для разработки ГОСТов 15:01
Небо над Дрезденом закрыто из-за бомбы времен Второй мировой войны 15:01
Беларусь и Удмуртия договорились о развитии двухсторонних отношений 15:00
В Карачаево-Черкесии задержаны 11 подозреваемых в экстремизме 14:57
Deutsche Bank уволит тысячи сотрудников в рамках реорганизации бизнеса 14:40
Туристы назвали регионы РФ с лучшей рыбой и морепродуктами 14:40
Голикова пообещала следить за зарплатами бюджетников 14:37
Жаров: Роскомнадзор проверит Twitter 14:36
Голикова рассказала об изменениях в пенсионной системе 14:20
Трутнев рассказал о реформах геологоразведки и переработки леса 14:19
Минфин разработает системные меры по борьбе с ростом цен на топливо 14:18
При взлете с самолета в Японии начали сыпаться детали 14:18
Губернатор Ульяновской области анонсировал подписание крупных соглашений 14:13
На Кубани приставы 10 часов доставали должника из машины 14:13
Химический спецназ с тяжелыми огнеметами зачистил "город" под Курском 14:11
Участники минского форума рассказали о безальтернативности мирным переговорам 14:09
В Омской области медведи стали нападать на домашний скот 14:07
На Кубани появились подробности ЧП с ребенком в больнице 14:05
В России появится финансовый омбудсмен 13:59
Овечкин признан самым популярным хоккеистом мира 13:53
Volkswagen рассекретил дизайн "народного кроссовера" для России 13:52
СК: Московский школьник ранил товарища ножом случайно 13:46
Российские волейболистки победили Германию в Лиге наций 13:44
Лукашенко: Европа должна показать пример в решении спорных вопросов 13:29
В Якутии завели дело после расстрела пяти человек 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
24.05.2018 15:01
Рубрика: В мире

Небо над Дрезденом закрыто из-за бомбы времен Второй мировой войны

Текст: Анна Розэ (Берлин)

Полиция восточногерманского Дрездена (федеральная земля Саксония) сообщает о высокой опасности, которую представляет найденная во время строительных работ неразорвавшаяся 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. В этой связи на неопределенное время прекращена работа аэропорта Дрездена, а воздушное пространство над городом закрыто. Ранее обезвредить снаряд не удалось из-за неудачного удаления запала.

Центр Берлина эвакуирован из-за 500-килограммовой авиабомбы

Напомним, попытка обезвредить бомбу привела к небольшому взрыву. К счастью, серьезных разрушений или жертв при этом удалось избежать. И все же остается некоторая неясность по поводу дальнейших действий саперов: после частичной детонации и тушения небольшого пожара снаряд должен охладиться.

Однако сразу после этого взрывотехники собираются снова приступить к работе, рассказал представитель полиции города Марко Ласке. По его словам, для обезвреживания бомбы будут применены различные возможные методы.

Во избежание опасности около 9 тысяч местных жителей были эвакуированы. Большинство из них нашли приют у родственников и знакомых, около 1200 человек пришлось разместить во временных пристанищах.

В Британии ветеран более 50 лет хранил способную взорваться бомбу

Местность, где обнаружили бомбу, находится в нескольких километрах от центра города и туристической зоны. Саперные работы нарушили работу общественного транспорта, проходящего через центральные районы.

Обнаружение бомб Второй мировой войны - не редкость для Дрездена. Напомним, с 13 по 15 февраля 1945 года город подвергался "ковровым бомбардировкам" английских и американских военно-воздушных сил и был почти полностью разрушен. Это была одна из самых массированных и варварских бомбардировок в ходе всей войны: количество погибших за то время мирных жителей превышает 100 тысяч человек. Часть снарядов до сих пор лежит в земле, часто их находят во время строительных работ.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
В России появится финансовый омбудсмен
Киев заблокирует сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина
В Роскомнадзоре рассказали, сколько пользователей отказались от Telegram
Кремль усомнился в добровольности заявления Юлии Скрипаль