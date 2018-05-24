Небо над Дрезденом закрыто из-за бомбы времен Второй мировой войны

Полиция восточногерманского Дрездена (федеральная земля Саксония) сообщает о высокой опасности, которую представляет найденная во время строительных работ неразорвавшаяся 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. В этой связи на неопределенное время прекращена работа аэропорта Дрездена, а воздушное пространство над городом закрыто. Ранее обезвредить снаряд не удалось из-за неудачного удаления запала.

Напомним, попытка обезвредить бомбу привела к небольшому взрыву. К счастью, серьезных разрушений или жертв при этом удалось избежать. И все же остается некоторая неясность по поводу дальнейших действий саперов: после частичной детонации и тушения небольшого пожара снаряд должен охладиться.

Однако сразу после этого взрывотехники собираются снова приступить к работе, рассказал представитель полиции города Марко Ласке. По его словам, для обезвреживания бомбы будут применены различные возможные методы.

Во избежание опасности около 9 тысяч местных жителей были эвакуированы. Большинство из них нашли приют у родственников и знакомых, около 1200 человек пришлось разместить во временных пристанищах.

Местность, где обнаружили бомбу, находится в нескольких километрах от центра города и туристической зоны. Саперные работы нарушили работу общественного транспорта, проходящего через центральные районы.

Обнаружение бомб Второй мировой войны - не редкость для Дрездена. Напомним, с 13 по 15 февраля 1945 года город подвергался "ковровым бомбардировкам" английских и американских военно-воздушных сил и был почти полностью разрушен. Это была одна из самых массированных и варварских бомбардировок в ходе всей войны: количество погибших за то время мирных жителей превышает 100 тысяч человек. Часть снарядов до сих пор лежит в земле, часто их находят во время строительных работ.