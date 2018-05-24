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24.05.2018,  
17:55
Текст: Руслан Мельников

Новая российская ракета напугала руководство НАТО

Российская крылатая ракета воздушного базирования Х-32 произвела сильное впечатление на военное руководство западных стран.

Contra Magazine называет это оружие убийцей авианосцев, который заставляет НАТО и Пентагон "дрожать". При этом отмечается, что такие ракеты могут уничтожать авианосцы еще до того, как те предпримут какие-либо контрмеры.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Ракета Х-32, запущенная сверхзвуковым бомбардировщиком, летает так быстро и настолько высоко, что американские противоракеты не смогут ее перехватить. Авианосцы и эсминцы ВМС США окажутся бессильны против таких ракет", - говорится в публикации.

Также сообщается, что комбинация модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М и новой сверхзвуковой ракеты позволяет атаковать и уничтожать вражеские авианосцы и их конвои на большом расстоянии. Из-за высокой скорости до 5 Махов и дальности действия до 1000 километров оборонительные системы военных кораблей НАТО не способны бороться с такими ракетами.

"Россия доказывает, что даже без чрезмерных военных бюджетов можно создать эффективную национальную оборону, способную конкурировать с США, и разработать "убийцу авианосцев", вызывающего большую озабоченность у руководства НАТО и Пентагона", - пишет Contra Magazine.

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