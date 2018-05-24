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Опубликованы трейлер и отрывок из комедийного боевика "Отель "Артемида"

Новость 24.05.2018, 18:10 | Текст: Генри Достоевский

Вышли свежий трейлер, постер и отрывок членовредительской неонуарной комедии "Отель "Артемида" (Hotel Artemis).

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссером, сценаристом и продюсером футуристического криминального дебюта является Дрю Пирс (сценарист "Железного человека 3").

За лихой травмирующий саунд отвечает Клифф Мартинес, бывший участник Red Hot Chili Peppers, а ныне штатный композитор Стивена Содерберга и Николаса Виндинга Рефна.

Сюжет развернется в 2028 году в Лос-Анджелесе, на территории секретной гостиницы-больницы для преступников, где запрещены насилие, копы и оружие.

Грабители банков после неудачной операции вынуждены обратиться за помощью к немолодой, но крайне бесстрашной и бойкой работнице отеля, находящейся под защитой утесоподобного охранника.

Однако появление "гостей" и связанные с ним события привлекает лишнее внимание, и к зданию отеля начинают подтягиваться бандиты-конкуренты.

В ролях: Джоди Фостер, Джефф Голдблюм, София Бутелла, Дэйв Батиста, Стерлинг К. Браун, Захари Куинто, Дженни Слейт и Чарли Дэй.

В РФ "Отель "Артемида" появиться 14 июня.

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