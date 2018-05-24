Песков рассказал о планах контактов с Пхеньяном

Россия и КНДР планируют контакты по дипломатической линии для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. Об этом в интервью НТВ на полях ПМЭФ заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Планируются контакты между российскими представителями и представителями КНДР, на дипломатическом фронте они ожидаются", - сообщил Песков.

"Будем надеется на лучшее, на то, что удастся поддержать этот импульс", - отметил представитель Кремля.

"Москва занимает последовательную, хорошо известную позицию" по корейскому урегулированию, напомнил Песков. "Мы - сторонники того, чтобы стороны избегали каких-либо шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности на полуострове, - отметил он. - И тем более против нанесения вреда хрупкому процессу урегулирования, первые ростки которого наметились".

"Конечно, не хотелось бы, чтобы что-то повредило этому", - заключил пресс-секретарь главы государства.