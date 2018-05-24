Песков рассказал о планах контактов с Пхеньяном

Россия и КНДР планируют контакты по дипломатической линии для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. Об этом в интервью НТВ на полях ПМЭФ заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Планируются контакты между российскими представителями и представителями КНДР, на дипломатическом фронте они ожидаются", - сообщил Песков.
"Будем надеется на лучшее, на то, что удастся поддержать этот импульс", - отметил представитель Кремля.
"Москва занимает последовательную, хорошо известную позицию" по корейскому урегулированию, напомнил Песков. "Мы - сторонники того, чтобы стороны избегали каких-либо шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности на полуострове, - отметил он. - И тем более против нанесения вреда хрупкому процессу урегулирования, первые ростки которого наметились".
"Конечно, не хотелось бы, чтобы что-то повредило этому", - заключил пресс-секретарь главы государства.
Кабмин потратит через спецфонд 3 трлн рублей на инфраструктуру
Правительство решило создать специальный инвестиционный фонд. Через него кабмин вложит в инфраструктуру около 3 процентов ВВП. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Глава ЦБ назвала условия для экономического роста в России
Экономический рост в России возможен в условиях макростабильности и сбалансированного бюджета. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее мнению, в России необходимы структурные реформы
"Прямая линия" с президентом пройдет до начала ЧМ по футболу
"Прямая линия" с президентом пройдет до 14 июня, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Кремль своевременно сделает сообщение о точной дате проведения "прямой линии" с Владимиром Путиным
Министры себя покажут
В четверг открылся крупнейший и наиболее представительный в России Петербургский международный экономический форум, где впервые выступят представители обновленного состава правительства
Эксперт: Человечество научится лечить большинство видов рака
Фарминдустрия вплотную подошла к лечению сложных заболеваний, в том числе рака. О том, какие биотехнологии используются для создания современных лекарств, в преддверии ПМЭФ-2018 "РГ" рассказал генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов
Путин обсудил с президентом ЦАР активизацию сотрудничества
Президенты России и Центральноафриканской Республики провели переговоры в Стрельне. "Наша страна на сегодняшний день среди наименее развитых, однако у нас огромный потенциал", - отметил Фостен Арканж Туадера накануне ПМЭФ
Диалог с доверием
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2018. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. Главной темой выступления станет необходимость повышения уровня доверия в мире
На ПМЭФ-2018 обсудят господдержку инноваций
На Петербургском международном экономическом форуме пройдет обсуждение государственной поддержки инноваций. Участники сессии обозначат инструменты поддержки высокотехнологичных производств