Появились трейлер и постер триллера "Мотылек" с Ханнэмом и Малеком

Вышли первый постер и трейлер триллера "Мотылек" (Papillon).

Режиссером проекта стал Михаэль Ноер ("Заключенный R"), адаптированный сценарий по мотивам книги бывшего заключенного Анри Шарьера написал драматург "Пленницы" Аарон Гузиковский. Картина является ремейком культовой одноименной драмы 1973 года.

В центре истории окажется "медвежатник" Анри по прозвищу Мотылек (его он получил за соответствующую татуировку на своей груди).

За свои преступления парень получает пожизненный срок и совершает одну попытку побега за другой, которые оказываются тщетными.

В качестве наказания его отправляют на отрезанный от земли водой Остров Дьявола, откуда побег попросту невозможен.

Но там Анри находит неожиданную помощь в лице весьма странного заключенного - изворотливого фальшивомонетчика Луи Дега (Малек), который преследует свои цели.

В главных ролях: Чарли Ханнэм ("Меч Короля Артура"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Ив Хьюсон, Томми Флэнаган.

Премьера в РФ намечена на 6 сентября.