Путин поздравил Патриарха с Днем тезоименитства

Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил плодотворную подвижническую деятельность Предстоятеля РПЦ.

"Преданным служением Отечеству и народу вы снискали огромный авторитет и признание как в нашей стране, так и за ее пределами", - подчеркнул президент. "Ваше пастырское слово учит милосердию, веротерпимости и толерантности, помогает людям находить прочную духовную опору", - добавил он.

"Сегодня в России, во многом благодаря Вашим усилиям, Русская православная церковь стала неотъемлемой частью гражданского общества, фактором стабильности межнациональных и межрелигиозных отношений. Особой благодарности заслуживает ее высокая просветительская, воспитательная, благотворительная, миротворческая миссия", - говорится в поздравлении главы государства.