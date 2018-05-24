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24.05.2018,  
14:11
Текст: Антон Валагин (Курск)

Химический спецназ с тяжелыми огнеметами зачистил "город" под Курском

Ударные роты войск химзащиты при поддержке мотострелков, танков и артиллерии освободили захваченный "город" в Курской области, сообщили в штабе Западного военного округа.

Фото: РИА Новости
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Возможности современных войск РХБЗ были продемонстрированы во время учебно-методического сбора на полигоне "Постоялые дворы", где создали полноразмерную модель городской застройки с системой укреплений на выгодных рубежах. По легенде маневров, для обороны захваченного города противник применил химическое оружие. Преодолев пылающие завалы и баррикады на дальних подступах, ударные подразделения РХБЗ взяли пробы воды, воздуха и грунта, оцепили зону поражения, обработали местность, дороги, личный состав и боевую технику.

- Впервые в условиях, максимально приближенных к боевым, была апробирована тепловая установка  УТМ-80М, в кратчайший срок очистившая  тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", - рассказал руководитель пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Очищенные от отравляющих веществ тяжелые огнеметы ударили по неприятелю, ударные роты РХБЗ вместе с мотострелками перегруппировались и под прикрытием 120-миллиметровых самоходных минометов "Нона-СВК" развернули наступление в тыл условного противника. На передний край выдвинулись танки - они отстреливали мобильные группы противника на джипах. 

- Ударные подразделения с приданными расчетами ТОС-1 "Буратино" появятся в составе всех полков РХБЗ военных округов, флотов и флотилий. Эти нововведение на основе сирийского опыта позволит расширить возможности общевойсковых подразделений, - рассказал начальник войск РХБЗ генерал-майор Игорь Кириллов.

Тепловая машина УТМ-80М на шасси КамАЗ принята на снабжение войск РХБЗ в 2014 году. Ничего подобного в российской армии до сих пор не было, а за рубежом нет и сейчас. В смонтированной на подъемной стреле люльке смонтирована турель из трех стволов Karcher. В зависимости от поставленной задачи машина может обработать паром, горячей или холодной водой под высоким давлением крупногабаритные объекты высотой до 17 метров.

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