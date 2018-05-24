Мужчина погиб под колесами поезда на станции "Театральная"

Утром в четверг пассажир московского метро погиб под поездом на станции "Театральная". Об этом корреспонденту "РГ" сообщил начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

Трагедия произошла около 10:50. Стоявший на платформе мужчина упал на рельсы, когда поезд подъезжал к станции. Машинист экстренно затормозил, однако трагедии избежать не удалось. Дежурные полицейские вызвали "скорую помощь", но раненый скончался до прибытия медиков.

Для того, чтобы поднять тело на платформу, ненадолго снимали напряжение с контактного рельса. Сейчас движение на "зеленой" ветке восстановлено.