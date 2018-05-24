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24.05.2018 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ивановом водитель ВАЗа насмерть сбил двух велосипедистов

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

Водитель легковушки в Ивановской области протаранил группу из пяти велосипедистов. В результате ДТП двое из них погибли, трое попали в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.

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По данным полиции, ДТП произошло около девяти часов утра 24 мая на улице Черняховского в городе Южа Ивановской области.

- Водитель автомобиля "ВАЗ 2112" совершил наезд на пятерых велосипедистов, которые передвигались по краю проезжей части, - говорится в сообщении.

Двое велосипедистов погибли на месте, еще троих госпитализировали. Среди пострадавших - две женщины и 15-летний подросток.

Полицейские предполагают, что водитель автомобиля в момент столкновения был пьян. На месте ДТП работают специалисты, которые выясняют причины и обстоятельства ЧП.

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