Под Ивановом водитель ВАЗа насмерть сбил двух велосипедистов

Водитель легковушки в Ивановской области протаранил группу из пяти велосипедистов. В результате ДТП двое из них погибли, трое попали в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.

По данным полиции, ДТП произошло около девяти часов утра 24 мая на улице Черняховского в городе Южа Ивановской области.

- Водитель автомобиля "ВАЗ 2112" совершил наезд на пятерых велосипедистов, которые передвигались по краю проезжей части, - говорится в сообщении.

Двое велосипедистов погибли на месте, еще троих госпитализировали. Среди пострадавших - две женщины и 15-летний подросток.

Полицейские предполагают, что водитель автомобиля в момент столкновения был пьян. На месте ДТП работают специалисты, которые выясняют причины и обстоятельства ЧП.