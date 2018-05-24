Сергей Черемин: Италия остается важнейшим экономическим партнером Москвы

В столице завершились Дни Генуи и Лигурии. Центральным их событием стал форум российско-итальянского делового сотрудничества. Для участия в нем в Москву прибыла представительная делегация из Италии во главе с мэром Генуи Марко Буччи.

Как рассказал "РГ" министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин, Италия остаётся для нее важнейшим экономическим и внешнеторговым партнёром. В своем выступлении на форуме он отметил, что несмотря на спад товарооборота между московскими резидентами и итальянскими партнёрами в 2016 году, в 2017 году наблюдалась уже позитивная динамика: товарооборот c итальянскими компаниями вырос более чем на 50%.

Итальянский бизнес, по его словам, считает российскую столицу комфортным городом для инвестиций, локализации производства различных товаров и услуг и создания совместных предприятий: "На сегодня в Москве около 200 компаний с итальянским капиталом. Одним из примеров сотрудничества может служить программа каршеринга, в которой с 2014 года участвуют миланские предприниматели. Сейчас этот проект демонстрирует уникальные результаты: темпы роста данного вида транспорта в российской столице выше, чем где-либо в мире".

Взаимодействие Москвы и Италии активно развивается и в сфере строительства. Свидетельство тому - сооружение стадиона "Динамо" и возведение рядом с ним общественно-делового квартала, а так же реконструкция парка. По мнению Сергея Черемина, этот проект - уникальный образец государственно-частного партнёрства, который свидетельствует о том, что Москва крайне интересна как площадка для развития подобного рода сотрудничества.

"Правительство Москвы будет делать все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия для работы итальянских компаний в столице", - подчеркнул министр.

Он также считает очень важными школьные и университетские обмены, активное изучение итальянского языка в Москве и русского языка в Генуе: "Подобные инициативы очень нужны, так как растет туристический поток и увеличивается число бизнесменов, которые заинтересованы в инвестициях как в Геную, так и в Москву".

Он напомнил, что в текущем году запланировано проведение Дней культуры Москвы в Италии.

Мэр Генуи Марко Буччи, выступая на форуме, поделился планами развития Генуи на ближайшие годы и пригласил Москву принять участие в реализации проектов в области транспорта, науки, строительства и современных технологий. Он убежден, что у российской столицы можно многому поучиться, особенно в вопросах развития инфраструктуры города, безопасности и реализации программы "Умный город". Министр-советник, замглавы миссии посольства Италии в России Микеле Томмази поведал гостям форума о приоритетных проектах Лигурии, в частности, о возможностях Итальянского института технологий.

"Это наш технологический парк, в котором мы развиваем робототехнику, нанотехнологии, работаем над созданием новых материалов, разрабатываем фармацевтические препараты и многое другое", - сообщил он.

Выступили на форуме и представители итальянских компаний, уже имеющие опыт реализации проектов в России. В рамках Дней Генуи и Лигурии в российской столице прошли переговоры мэра Генуи Марко Буччи с заместителем мэра Москвы по вопросам соцразвития Леонидом Печатниковым руководителем ДВМС Сергеем Черёминым. Стороны обсудили аспекты взаимодействия и дальнейшего развития связей двух городов.

Москвичи с интересом восприняли кулинарные мастер-классы лигурийской кухни от ведущих итальянских поваров и чемпионат по изготовлению соуса песто. В Московском международном Доме музыки состоялись концерты итальянского квартета "Quartetto Werther" и знаменитого российского коллектива "Виртуозы Москвы".